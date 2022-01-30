الحوثيون يعلنون دخول سفينتين للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تقرير حقوقي :استشهاد وإصابة أكثر من 1000 طفل بصواريخ وألغام مليشيات الحوثي بـ«مأرب» نائب رئيس الجمهورية يطمئن على أحوال المقاتلين الأبطال في محور علب بصعدة مبالغ فلكية لانجاز المعاملات.. مواطنون يشكون فرض رسوم غير قانونية من قبل مكتب الخارجية بمحافظة «مأرب» محققو الأمم المتحدة يعرون الحوثيين أمام العالم: يختطفون النساء ويصورون لهن مقاطع مخلة ويجبرون المواطنيين على التشيع انطلاق الملتقى الأول لعلماء ودعاة اليمن بمحافظة مأرب واعلان موقفهم من المليشيات الحوثية موقف ثابت لدولة الكويت تجاه اليمن وتأكيد على تقديم كامل الدعم سياسيا واقتصاديا جماعة الحوثي تعرض على الحكومة الشرعية مقترحا تكون سلطنة عمان وسيطا فيه الرعب يصيب معسكر الحوثيين في مأرب ويدفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية الانتقالي يتمادى ويدشن أول معسكرات التدريب في محافظة حضرموت
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور علب قائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي، لمتابعة سير العمليات العسكرية والاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال.
وأشاد نائب الرئيس ببسالة المرابطين في المحور من مختلف الوحدات وثباتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الطائفية الإيرانية، معبراً عن بالغ التقدير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر لجهود استعادة الدولة ودحر الانقلاب وردع مشروع إيران التخريبي.
وأكد نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، بأن ابناء الشعب اليمني بتكاتفهم واصطفافهم ووقفة أشقائنا الأوفياء في التحالف، على موعد مع النصر وهزيمة ميليشيا طهران الحوثية التي تستمر في تهديد حياة اليمنيين وتجويعهم وتقييد حرياتهم وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين والنازحين، علاوة على أعمالها الإرهابية التي تستهدف الأشقاء ومصالح الأصدقاء وممرات الملاحة الدولية. من جانبه تطرق قائد محور علب إلى المستجدات الميدانية وجهود الأبطال البواسل وبدعم من التحالف في ردع اعتداءات الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة، منوهاً إلى ما يتحلى به المقاتلين من معنويات قتالية وعزائم عالية في تحقيق التقدم الميداني واستكمال التحرير والدفاع عن الثورة والجمهورية.