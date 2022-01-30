مبالغ فلكية لانجاز المعاملات.. مواطنون يشكون فرض رسوم غير قانونية من قبل مكتب الخارجية بمحافظة «مأرب»

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اشتكى عدد من المواطنين في محافظة مأرب اليوم الاحد من الرسوم التي يفرضها مكتب وزارة الخارجية بمحافظة مأرب مقابل تعميد الوثائق الخاصة بالمغتربين خارج اليمن والتي وصفوها بـ المبالغ الفلكية والغير قانونية.
أحد المواطنين بمحافظة مأرب أكد في اتصال مع «مأرب برس»على أن مكتب وزارة الخارجية بمحافظة مأرب فرض عليه رسوماً غير قانونية بمبلغ 500 دولار مقابل تعميد وكالة شخصية لاحد أقربائه..معتبراً تلك الخطوات بأنها تُدار من قبل لوبي فساد يتمترس خلف غياب المسؤلية.
وناشد المواطن الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الخارجية لوضع حد لهذه التصرفات ومحاسبة المتورطين الذين يستغلون حاجة المغتربين لإنجاز معاملاتهم ووثاقهم دون اي مراعاة لظروفهم الحالية وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وشعبه.