موقف ثابت لدولة الكويت تجاه اليمن وتأكيد على تقديم كامل الدعم سياسيا واقتصاديا

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-الكويت

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أكد وزير الخارجية الكويتي، ادانة واستنكار بلاده على ما تمارسه مليشيا الحوثي من جرائم حرب باستهداف المدنيين وزعزعة امن واستقرار المنطقة وتهديدها لأمن الملاحة العالمية.

وفي التفاصيل التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك،امس، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 156.

واكد الوزير الكويتي على موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وامنه وسلامة أراضيه، وحرص بلاده على تقديم المساعدات للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبين الى تفعيل آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الامن القومي العربي وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.. مؤكدين دعم البلدين لدور الجامعة العربية ازاء حلها للقضايا العربية.

كما بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك،وفق وكالة سبأ.

وتطرق بن مبارك الى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والتصعيد غير المسؤول من قبل مليشيات الحوثية المدعومة من إيران وما تمارسه من جرائم حرب باستهداف المدنيين، وزعزعة استقرار المنطقة، وإطلاق الصواريخ الباليستية على الاعيان المدنية في الامارات والسعودية، إضافة الى قصفها للأحياء السكنية في تعز ومأرب، والتي كان آخرها مساء الأربعاء 26 يناير ما أدى الى سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح بينهم خمسة أطفال وامرأتين.

وأشاد بن مبارك بالقرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين والذي طالب المجلس فيه كافة الدول بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.