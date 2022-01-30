جماعة الحوثي تعرض على الحكومة الشرعية مقترحا تكون سلطنة عمان وسيطا فيه

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اقترحت جماعة الحوثي، الأحد، عقد حوار مع الحكومة اليمنية، في سلطنة عمان، لحل الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات.
جاء ذلك في تغريدة للقيادي البارز في الجماعة محمد البخيتي، الذي هو عضو المكتب السياسي للحوثيين ومحافظ محافظة ذمار (وسط).
وقال البخيتي: "الحل السياسي في اليمن ممكن، إذا ما امتلكت أطراف الصراع الرغبة والقرار".
وأضاف: "نحن نملك الرغبة والقرار لعقد حوار يمني- يمني سواء في اليمن أو أي دولة محايدة مثل عمان".
وتابع: "الكرة كانت ولا تزال بيد الأطراف التي استدعت العدوان( في اشارة للتحالف العربي)".
وأردف القيادي الحوثي في تغريدة أخرى: "إذا لم تستجب الأطراف التي تورطت في استدعاء التدخل الخارجي، لدعوات السلام الداخلي، فإننا سنمضي قدما في عملياتنا العسكرية في الداخل والخارج حتى تحرير آخر شبر من أرض اليمن وكسر الحصار"وفق تعبيره.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمت الحوثيين مرارا بعدم الرغبة في تحقيق السلام.
كما لم يصدر تعليق من قبل سلطنة عمان حول تصريحات القيادي الحوثي.
وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد، وفق مراقبين.
وتتزامن تصريحات القيادي الحوثي،البخيتي، مع هزائم متتالية تتعرض لها جماعة الحوثي في عدة جبهات ابرزها مأرب وشبوة.