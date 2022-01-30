الرعب يصيب معسكر الحوثيين في مأرب ويدفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أصاب الرعب، من زحف قوات الجيش والعمالقة باتجاه مناطق جديدة جنوب مأرب، معسكر الحوثيين، ما دفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية في مديرية العبدية، جنوب المحافظة.

وعلى وقع الخسائر التي منيت بها خلال الايام والساعات الماضية، أكد سكان في مديرية العبدية أن الميليشيات نفذت حملة مداهمات واعتقالات، كما خطفت عدداً من المدنيين في المنطقة،دون اسباب.

وأشاروا إلى أن حملة المداهمات والاعتقالات جاءت بعد أيام من سيطرة الجيش وألوية العمالقة على منطقة "الجفرة" أولى قرى مديرية العبدية.