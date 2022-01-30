آخر الاخبار

الرعب يصيب معسكر الحوثيين في مأرب ويدفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية الانتقالي يتمادى ويدشن أول معسكرات التدريب في محافظة حضرموت توضيح رسمي بشأن اجازة يوم التأسيس في السعودية والفرق بين هذا اليوم واليوم الوطني رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي يصل الامارات تلبية لدعوة رسمية من محمد بن زايد عشرات القتلى من الحوثيين اثر ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقعهم بمحافظة تعز تفاصيل القبض على أميركية قادت كتيبة نسائية لـ«داعش» في سوريا "فضيحة المجندات" تهز إسرائيل.. وحكم بسجن الضابط المتحرش تحذيرات مهمة قد تنقذ حياتك ...تغير أظافر القدمين دليل على "القاتل الصامت" ترامب يدخل على الخط.. ويحذر من حرب عالمية ثالثة تقرير أممي يفضح جرائم المليشيات و يطالب بوقف استخدام المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال

الرعب يصيب معسكر الحوثيين في مأرب ويدفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب
عدد القراءات 197

أصاب الرعب، من زحف قوات الجيش والعمالقة باتجاه مناطق جديدة جنوب مأرب، معسكر الحوثيين، ما دفعهم لتنفيذ حملة اعتقالات عشوائية في مديرية العبدية، جنوب المحافظة.

وعلى وقع الخسائر التي منيت بها خلال الايام والساعات الماضية، أكد سكان في مديرية العبدية أن الميليشيات نفذت حملة مداهمات واعتقالات، كما خطفت عدداً من المدنيين في المنطقة،دون اسباب.

وأشاروا إلى أن حملة المداهمات والاعتقالات جاءت بعد أيام من سيطرة الجيش وألوية العمالقة على منطقة "الجفرة" أولى قرى مديرية العبدية.

إقراء أيضاً
الانتقالي يتمادى ويدشن أول معسكرات التدريب في محافظة حضرموت
عشرات القتلى من الحوثيين اثر ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقعهم بمحافظة تعز
تقرير أممي يفضح جرائم المليشيات و يطالب بوقف استخدام المدارس والمساجد لتجنيد ال
بن مبارك : إيران ترعى الإرهاب في اليمن.. الحكومة ترحب برفع العقوبات عن أبناء صالح
اليمن .. الحوثي يمارس قمع الحريات الصحفية ويغلق ست إذاعات في صنعاء
الصالحي : صمود الجيش الوطني بدد أطماع الحوثي في مأرب.. وطيران التحالف مهد الطريق
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس