الانتقالي يتمادى ويدشن أول معسكرات التدريب في محافظة حضرموت

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-حضرموت

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أعلنت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، تدشين اول معسكر تجنيد خارج إطار المؤسسات الرسيمة في محافظة حضرموت(شرق اليمن).

وقالت ما تسمى قيادة لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) التابعة للانتقالي، إنها دشنت امس، معسكرًا لتدريب قوات مسلحة، تحت مسمى "قوات دفاع حضرموت".

وخلال التدشين الذي رأسه الشيخ حسن بن سعيد الجابري موالي لانتقالي، زعمت (حرو) أن هذه القوات ستعمل على استكمال تحرير حضرموت واسناد قوات النخبة الحضرمية والدفاع عن حضرموت من أي خطر يمس أمنها ويهدد استقرارها".

وأعلن الجابري، عن بدء تدريب أولى الدفعات العسكرية كمرحلة أولى، مع استمرار تخريج الدفعات العسكرية حتى الوصول للعدد المطلوب والكافي لتمكين أبناء حضرموت.

وسبق لهذه اللجنة ان أعلنت عن توزيع الاستمارات لتجنيد قوات حضرمية بقوام 25 ألف مقاتل من أجل الدفاع عن حضرموت واستكمال معركة تحريرها وإسناد قوات النخبة الحضرمية.

وقبلها حذر محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني من التجنيد خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلي وقال ان ذلك "غير مقبول".