رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي يصل الامارات تلبية لدعوة رسمية من محمد بن زايد

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل ظهر اليوم الأحد، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي، بدعوة رسمية من ولي عهدها محمد بن زايد تستمر يومين.

وهذه أول زيارة من نوعها لمسؤول إسرائيلي إلى دولة عربية، وذلك تعزيزا للعلاقات مع دول الخليج، حسب ما جاء في تصريح لهرتسوغ، وتعليقات حول الزيارة المتوقعة في صحف عبرية.

وقال هرتسوغ، في تغريدة على "تويتر": "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح، أسافر الآن مع زوجتي (ميخال) في زيارة تاريخية للإمارات".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وسط رفض عربي خجول وفلسطيني واضح.

وأدى تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات إلى عقد العديد من الصفقات التجارية، إضافة إلى فتح السياحة على مصراعيها بين الطرفين.

وتدعم الإمارات العلاقات مع إسرائيل، وتمارس ضغوطا على دول عربية عدة للسير نحو التطبيع وفتح علاقات مباشرة.