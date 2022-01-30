عشرات القتلى من الحوثيين اثر ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقعهم بمحافظة تعز

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سقط عشرات القتلى من عناصر الحوثيين، اليوم الاحد ،اثر غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات بجبل الصراهم غرب تعز.

وقال مصدر عسكري، أن غارتين للتحالف استهدفتا عربة عسكرية وقناصا وعناصر حوثية مقاتلة في الصراهم بالعنين غرب المدينة.

وأضاف أن الغارتين أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى من الميليشيا.

ميدانيا افادت وزارة الدفاع بأن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدماً جديداً في الجبهات الغربية لمحافظة تعز بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت من تحرير قرى ومواقع مهمة في منطقة الأحطوب في مديرية مقبنة.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي المسلحة في مناطق تقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، كما دمرت قوات الجيش وطيران التحالف عدداً من الآليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا.

يذكر أن مقاتلات التحالف تسند منذ أسبوع قوات الجيش الوطني في جبهتي العنين ومقبنة الغربيتين محققة خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.