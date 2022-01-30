تفاصيل القبض على أميركية قادت كتيبة نسائية لـ«داعش» في سوريا

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الادعاء العام في الولايات المتحدة أن عناصر أمنية ألقت القبض على امرأة أميركية من ولاية كانساس، يُفترض أنها انضمت إلى تنظيم «داعش» وقادت كتيبة نسائية للتنظيم في سوريا، واتهمها النائب العام بـ«التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية».

وتم القبض على أليسون فلوك إكرن (42 عاماً) في سوريا في وقت سابق، وتم نقلها إلى حجز تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أمس الجمعة، وفقاً لبيان صحافي أصدرته وزارة العدل الأميركية، اليوم السبت.

وورد في بيان وزارة العدل أن فلوك إكرن أرادت تجنيد نشطاء لمهاجمة حرم جامعي أميركي، وأنها متهمة بـ«التخطيط لهجوم إرهابي على مركز تجاري أميركي»، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وتم تقديم شكوى في حق فلوك إكرن عام 2019.

لكن تم نشر تفاصيلها، اليوم السبت، بعد إعادة المرأة من سوريا إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم التي تلاحقها.

وأثناء وجودها في سوريا، تم تعيين فلوك إكرن لقيادة وتدريب نساء وأطفال تنظيم «داعش» على استخدام البنادق الهجومية والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة، اعتباراً من عام 2016. وفقاً للقضاء الأميركي.

وقالت وزارة العدل إن أول ظهور لفلوك إكرن سيكون يوم (الاثنين) القادم أمام محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا.

في حالة إدانتها، ستواجه عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً. ولم تتقدم المرأة الأميركية بأي التماس بعد.

ولم تتمكن شبكة «سي إن إن» من معرفة ما إذا كان لديها أي محام