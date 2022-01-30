تحذيرات مهمة قد تنقذ حياتك ...تغير أظافر القدمين دليل على "القاتل الصامت"

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ذكرت دراسة طبية حديثة أن تغير شكل أظافر القدمين تعني أحيانا أن الإنسان يعاني من وجود "قاتل صامت" في جسمه دون أن يدري.
ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن دراسة طبية حديثة أن هناك نوعين محددين من الأعراض التي تظهر على أظافر القدمين، وتعني أن لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.
ومع ذلك، لا يجب الخوف دائما، ففي بعض الحالات لا يكون هناك شيء على الإطلاق، ولا يعدو الأمر دليلا على خلل في النظام الغذائي نتيجة عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم، لكن لدى ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون حدوث أي تغير في نمط حياتك، فذاك أمر يستحق الفحص.
وأشارت الدراسة إلى أن الكوليسترول مادة دهنية تتراكم في الدم مع اتباع الشخص نظام غذائي سيء، وقلة التمارين الرياضية، فضلا عن شرب الكحول
عندما تتراكم كميات كبيرة من هذه المادة، فإنها تسد الأوعية الدموية، ولا يكون لدى البعض فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية.
وتقول مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطير غير مرئي مما يعني أنه يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان".
ويمكن لتراكم المستويات المرتفعة من الكوليسترول أن يؤدي إلى ظهور علامات على أظافر القدمين، نتيجة قلة تدفق الدم.
ولذلك، يمكن أن تعطيك أظافر قدميك دليلا على أنك مصاب بهذه الحالة الخطيرة، إلى جانب إشارات أخرى مثل التقلص في القدمين والساقين أو تغير لون الجلد.
وهذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية، وهو أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول، وهذا يستدعي مراجعة الطبيب فورا