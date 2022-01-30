تقرير أممي يفضح جرائم المليشيات و يطالب بوقف استخدام المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال بن مبارك : إيران ترعى الإرهاب في اليمن.. الحكومة ترحب برفع العقوبات عن أبناء صالح .. حوار اليمن .. الحوثي يمارس قمع الحريات الصحفية ويغلق ست إذاعات في صنعاء الصالحي : صمود الجيش الوطني بدد أطماع الحوثي في مأرب.. وطيران التحالف مهد الطريق أمام العمالقة .. فيديو أبل تخطط لإطلاق خدمة المدفوعات اللاتلامسية إلى آيفون الحوثي يرتكب جريمة جديدة ويستهدف «الركع السجود» بصاروخ باليستي الأمم المتحدة: الحوثيون حصلوا على أساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرها في أوروبا وآسيا الأحمر : بتكاتف الشعب اليمني ووقوف أشقائنا الأوفياء في التحالف اليمن موعد بالنصر عدد من القيادات العسكرية: استشهاد الفريق «ناصر الذيباني» أشعل جذوة الانتصارات في مختلف جبهات مأرب تسجيل فديوهات واغتصاب.. تقرير أممي ينشر ابراز فضائح وانتهاكات المليشيات لعام 2021
رصد تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في اليمن استمرارَ تجنيد الحوثيين للأطفال اليمنيين في مناطق نفوذهم، مستغلين المدارس والمساجد لهذا الغرض.
كما كشف التقرير تجنيد الميليشيات لأكثر من ألفٍ وأربعِمئة طفلٍ تتراوح أعمارهم بين العشرة إلى سبعةَ عشر عاما، وقتلوا خلال المعارك عام ألفين وعشرين.
ولوح التقرير بفرض عقوبات على العناصر الحوثية التي تقوم بتجنيد الأطفال. وأفاد التقرير الأممي بأن جيمع القوات الموالية للحوثي تنتهك الحظر على السلاح.
ورصد أيضا حصول الميليشيات على الأسلحة عبر شبكة معقدة من الوسطاء في الخارج بهدف طمس الأدلة.
وكشف التقرير الأممي عن قيام الحوثيين بتجميع المسيرات والصواريخ والعبوات الناسفة في مناطق سيطرتهم.
وأشار كذلك إلى قيام جماعة الحوثي بإلقاء الألغام البحرية بشكل كبير العام الماضي.
يذكر أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، كان أعلن في سبتمبر الماضي (2021) أن الميليشيات جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما لا يزال أكثر من 6700 طفل على الجبهات.
بدوره، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، في الشهر عينه أن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري، كلها ممارسات تعمل على تقويض جهود السلام.
فيما وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفا و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الميليشيات من يناير 2017م إلى مارس 2021م.