اليمن .. الحوثي يمارس قمع الحريات الصحفية ويغلق ست إذاعات في صنعاء

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أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي الحوثية أغلقت ست إذاعات في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة في بيان صحفي إنها "تلقت بلاغا من مجلي الصمدي مالك إذاعة صوت اليمن (أهلية) يفيد فيه بإغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل (جماعة الحوثي)".
وأفاد البيان "اقتحمت عناصر أمنية (حوثية) الإذاعة، وقامت بإغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء شمل خمس إذاعات (أهلية) أخرى هي(جراند أف أم، الأولى، طفولة مجتمعية، الديوان، ودلتا)".
وأدان البيان" الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير، مطالبا بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية".
وحمل بيان النقابة جماعة الحوثي كافة المسئولية "عن هذا التعسف".
ودعت النقابة "في بيانها كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن".