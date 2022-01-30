الصالحي : صمود الجيش الوطني بدد أطماع الحوثي في مأرب.. وطيران التحالف مهد الطريق أمام العمالقة .. فيديو أبل تخطط لإطلاق خدمة المدفوعات اللاتلامسية إلى آيفون الحوثي يرتكب جريمة جديدة ويستهدف «الركع السجود» بصاروخ باليستي الأمم المتحدة: الحوثيون حصلوا على أساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرها في أوروبا وآسيا الأحمر : بتكاتف الشعب اليمني ووقوف أشقائنا الأوفياء في التحالف اليمن موعد بالنصر عدد من القيادات العسكرية: استشهاد الفريق «ناصر الذيباني» أشعل جذوة الانتصارات في مختلف جبهات مأرب تسجيل فديوهات واغتصاب.. تقرير أممي ينشر ابراز فضائح وانتهاكات المليشيات لعام 2021 أكثر من 10 مليارات و 800 مليون ريال إيرادات مكتب الضرائب بمأرب خلال 2021م قائد المنطقة العسكرية الثالثة: تم تحرير 30 كيلو في جنوب مأرب.. فيديو تعز .. مقتل عناصر حوثية مسلحة في غارات جوية للتحالف
قال الصحفي محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب ان الأحداث في مأرب متسارعة بسبب الدعم الكبير المقدم من قبل التحالف العربي وطيرانه الذي استطاع ان يعطب الكثير من المعدات وأليات الحوثي وهو مما ساهم ومهد للجيش الوطني وقوات العمالقة تحقيق الانتصارات الأخيرة في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب .
واعتبر الصالحي ان تحرير مديرية العبدية اذا ما تم فأنه يعني تحرير خمس مديريات في جنوب مأرب وهي " الجوبة ، العبدية ، جبل مراد ، رحبة ، ماهلية" بموقعها الإستراتيجي وهو ما تمضي فيه قوات العمالقة صوب العبدية وهو ما سيقلل كلفة الخسائر المادية والبشرية في صفوف قوات الشرعية .
وحول تأخر معركة مأرب قال محمد الصالحي في حديث لقناة " العربية " ان الأسباب الحقيقة هو التحشيد الكبير للحوثي لمعركة مأرب بل ان الحوثيين ومن ورائهم إيران اعتبروا معركة مارب هي المعركة المفصلية في المشهد اليمني خصوصاً بعد اخذهم ضوء اخضر من دول إقليمية ومن بعض الدول العالمية واعطائهم مهلة طويلة لحسم معركة مأرب.. لكن استطاع الجيش الوطني والمقاومة ورجال قبائل مأرب من تبديد مخططاتهم وكسر زحفهم ، منوهاً ان طيران التحالف العربي كان له دور كبير في كسر الهجوم الحوثي.
وأضاف ان معركة مأرب تحولت من الدفاع الى الهجوم ، وان توحد المكونات السياسية على هدف واحد هو دحر ميلشيات الحوثي ساعد في انتصارات شبوة ومارب.