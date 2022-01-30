الصالحي : صمود الجيش الوطني بدد أطماع الحوثي في مأرب.. وطيران التحالف مهد الطريق أمام العمالقة .. فيديو

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأ{ب برس -خاص

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قال الصحفي محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب ان الأحداث في مأرب متسارعة بسبب الدعم الكبير المقدم من قبل التحالف العربي وطيرانه الذي استطاع ان يعطب الكثير من المعدات وأليات الحوثي وهو مما ساهم ومهد للجيش الوطني وقوات العمالقة تحقيق الانتصارات الأخيرة في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب .

واعتبر الصالحي ان تحرير مديرية العبدية اذا ما تم فأنه يعني تحرير خمس مديريات في جنوب مأرب وهي " الجوبة ، العبدية ، جبل مراد ، رحبة ، ماهلية" بموقعها الإستراتيجي وهو ما تمضي فيه قوات العمالقة صوب العبدية وهو ما سيقلل كلفة الخسائر المادية والبشرية في صفوف قوات الشرعية .

وحول تأخر معركة مأرب قال محمد الصالحي في حديث لقناة " العربية " ان الأسباب الحقيقة هو التحشيد الكبير للحوثي لمعركة مأرب بل ان الحوثيين ومن ورائهم إيران اعتبروا معركة مارب هي المعركة المفصلية في المشهد اليمني خصوصاً بعد اخذهم ضوء اخضر من دول إقليمية ومن بعض الدول العالمية واعطائهم مهلة طويلة لحسم معركة مأرب.. لكن استطاع الجيش الوطني والمقاومة ورجال قبائل مأرب من تبديد مخططاتهم وكسر زحفهم ، منوهاً ان طيران التحالف العربي كان له دور كبير في كسر الهجوم الحوثي.

وأضاف ان معركة مأرب تحولت من الدفاع الى الهجوم ، وان توحد المكونات السياسية على هدف واحد هو دحر ميلشيات الحوثي ساعد في انتصارات شبوة ومارب.