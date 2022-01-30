أبل تخطط لإطلاق خدمة المدفوعات اللاتلامسية إلى آيفون

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تخطط شركة أبل لإطلاق خدمة جديدة تسمح للشركات الصغيرة بقبول المدفوعات مباشرة عبر أجهزة آيفون دون أي عتاد إضافي.

وتعمل الشركة على الميزة الجديدة منذ نحو عام 2020، عندما دفعت نحو 100 مليون دولار لشركة كندية ناشئة تسمى Mobeewave التي طورت تقنية للهواتف الذكية لقبول المدفوعات بنقرة واحدة من بطاقة الائتمان.

ومن المرجح أن يستخدم النظام شريحة اتصالات المدى القريب الموجودة ضمن آيفون، أو NFC، المستخدمة حاليًا في آبل باي.

ويحتاج التجار من أجل قبول المدفوعات عبر آيفون في الوقت الحالي إلى استخدام محطات الدفع التي تتصل بالهاتف أو تتصل به عبر البلوتوث.

وتعمل الميزة القادمة بدلاً من ذلك على تحويل آيفون إلى محطة دفع. ويسمح ذلك للمستخدمين بقبول المدفوعات بنقرة واحدة من بطاقة الائتمان أو آيفون آخر عبر الجزء الخلفي من أجهزتهم.

وليس من الواضح ما إذا كان خيار قبول الدفع قد يتم وصفه كجزء من أبل باي. وكان الفريق الذي يعمل على الميزة يعمل سابقًا ضمن قسم المدفوعات في الشركة منذ إحضاره من Mobeewave.

كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت أبل تنوي الدخول في شراكة مع شبكة دفع حالية لهذه الميزة أو إطلاقها بمفردها.

وقد تبدأ الشركة بطرح الميزة عبر تحديث برمجي في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تطلق الشركة الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.4 في المستقبل القريب، الذي من المرجح أن يشهد إصدارًا نهائيًا للمستهلكين في وقت مبكر من الربيع.

ومن شأن ذلك أن يضع الظهور الأول بالقرب من بعض الإعلانات الأخرى. وأفادت وكالة بلومبرغ أن أبل تخطط لإطلاق iPhone SE و iPad Air مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G في وقت مبكر من شهر مارس أو أبريل، بالإضافة إلى جهاز ماك جديد يعمل بمعالج الشركة المخصص.

أبل تريد تحويل أجهزة آيفون إلى محطات للدفع

عززت الشركة قدراتها في مجال الدفع في السنوات الأخيرة، حيث أطلقت Apple Card في الولايات المتحدة في عام 2019. وطرحت خطط تقسيط أجهزتها عبر بطاقة Apple Card في وقت لاحق من ذلك العام.

كما تقدم بطاقة Apple Cash للمدفوعات الرقمية من نظير إلى نظير. وتعمل على خدمة لصالح Apple Pay تتيح للأشخاص شراء الأشياء وسدادها على أقساط لاحقًا.

ولن يكون آيفون هو الجهاز الأول الذي يمتلك تقنية قبول الدفع من Mobeewave. ونفذت شركة سامسونغ، التي دعمت الشركة الناشئة قبل بيعها لشركة آبل، قبول بطاقة الائتمان بنقرة واحدة عبر أجهزتها في عام 2019.

وعملت Mobeewave سابقًا مع سامسونغ. وجربت نظامًا يسمى Samsung POS في كندا في عام 2019 قبل إطلاقه في جميع أنحاء العالم.

وسمح Samsung POS لهواتف سامسونغ بقبول المدفوعات مباشرة من البطاقات اللا تلامسية وخدمات الدفع بتقنية NFC مثل Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay.