الحوثي يرتكب جريمة جديدة ويستهدف «الركع السجود» بصاروخ باليستي

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ارتكبت مليشيا الحوثي الارهابية اليوم السبت جريمة جديدة في محافظة شبوة، حيث قامت بقصف أحد المساجد.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية متطابقة فقد استشهد مدنيا وجرح آخرون .

وأضافت أن مليشيا الحوثي استهدفت مسجداً في مديرية عسيلان بحافظة شبوة بصاروخ باليستي سقط في مسجد بمنطقة الصفحة في مديرية عسيلان.

وأوضحت أن القصف أسفر عن جرح مدنيين، حيث زعمت المليشيا أنها استهدفت تجمعا لقوات العمالقة في عسيلان.

وقد تسبب القصف بتدمير المسجد وتضرر عددا من المباني المجاورة.