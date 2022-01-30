الأحمر : بتكاتف الشعب اليمني ووقوف أشقائنا الأوفياء في التحالف اليمن موعد بالنصر

الأحد 30 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأ{ب برس -مأرب

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بالعميد ياسر مجلي قائد محور علب قائد اللواء 63 مشاه لمتابعة سير العمليات العسكرية والاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال.

وأشاد نائب الرئيس ببسالة المرابطين في المحور من مختلف الوحدات وثباتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الطائفية الإيرانية، معبراً عن بالغ التقدير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر لجهود استعادة الدولة ودحر الانقلاب وردع مشروع إيران التخريبي.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، بأن ابناء الشعب اليمني بتكاتفهم واصطفافهم ووقفة أشقائنا الأوفياء في التحالف، على موعد مع النصر وهزيمة ميليشيا طهران الحوثية التي تستمر في تهديد حياة اليمنيين وتجويعهم وتقييد حرياتهم وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين والنازحين، علاوة على أعمالها الإرهابية التي تستهدف الأشقاء ومصالح الأصدقاء وممرات الملاحة الدولية.

من جانبه تطرق قائد محور علب إلى المستجدات الميدانية وجهود الأبطال البواسل وبدعم من التحالف في ردع اعتداءات الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة، منوهاً إلى ما يتحلى به المقاتلين من معنويات قتالية وعزائم عالية في تحقيق التقدم الميداني واستكمال التحرير والدفاع عن الثورة والجمهورية.