أكثر من 10 مليارات و 800 مليون ريال إيرادات مكتب الضرائب بمأرب خلال 2021م

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

عدد القراءات 304

بلغ إجمالي إيرادات مكتب الضرائب بمحافظة مأرب، أكثر من 10 مليارات و 800 مليون ريال لجميع الإيرادات والأوعية الضريبية المحصلة في المحافظة خلال العام الضريبي المنصرم 2021م.

وقال مدير مكتب الضرائب بمأرب عبد الكريم حيمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة في مأرب خلال العام المنصرم بلغت 10 مليارات و822 مليوناً و945 ألفاً و504 ريالات بزيادة قدرت بنحو مليار و647 مليوناً و62 ألفاً و572 ريالاً بنسبة قدرت بـ 18 بالمائة عن ماتم تحصيله من إيرادات ضريبية خلال 2020م".

واضاف " أن مكتب الضرائب بمأرب حقق خلال العام المنصرم زيادة في ربط الموازنة لجميع الإيرادات المحصلة بمبلغ 2 مليار و985 مليوناً 136 ألفاً و504 ريالات بنسبة قدرت بـ 38 بالمائة".

واشار حيمد، الى أن مكتب الضرائب يعمل حالياً بنظام ضريبي آلي ومتطور وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الأعمال الضريبية وحوسبتها ..لافتاً إلى أنه يتم توريد كافة مبالغ الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها من المكلفين إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي أولا بأول.