تعز .. مقتل عناصر حوثية مسلحة في غارات جوية للتحالف

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أعلن الجيش اليمني ، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة (الحوثيين)، على خلفية غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظتي تعز ومأرب.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على «فيسبوك»، أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا لميلشيا الحوثي في جبل حَبشي غرب محافظة تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر تلك الميلشيا وتدمير سلاح مدفعية.
وأفاد المركز بأن «طيران التحالف دمّر عربة [بي إم بي] تابعة لميلشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب».
وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مقتل 90 مسلحا من جماعة «الحوثيين» وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأعلن مسؤول في «ألوية العمالقة» الموالية للحكومة اليمنية السبت، أن الأخيرة أبقت قواتها في جبهات رئيسية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين، وذلك بعدما أفادت الجمعة أنها أنهت عملياتها العسكرية في منطقة قتال رئيسية.
وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن «القوة التي أعادت التموضع لم تترك الجبهات، وانما بدأت بوضع تحصينات دفاعية لصد أي هجمات عسكرية للحوثيين».