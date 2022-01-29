محكمة حوثية تصدر حكماً بمصادرة ممتلكات أحد أقارب الرئيس «صالـح»و 12 مسؤولاً أمريكياً - ما هي التهمة؟

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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قضت المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، اليوم السبت بـ حجز ومصادرة ممتلكات وكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار يحيى محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس السابق وآخرين من الجنسية الأميركية مع الاستمرار في استكمال جلسات المحاكمة.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية المزورة بأن محكمة المليشيات الانقلابية العسكرية في صنعاء بدأت اليوم محاكمة "عمار صالح" وآخرين من الجنسية الامريكية بتهمة ما أسمته تدمير"بطاريات وصواريخ الدفاع الجوي" بإشراف الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

فيما يلي أسماء المتهمين الذين قررت المليشيات مصادرة ممتلكاتهم بتهمة ما أسمته تدمير"بطاريات وصواريخ الدفاع الجوي" :

1- العميد- عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا

2- لينكون بلومفيلد - مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية .

3- إدموند جميس هول - السفير الأمريكي الأسبق لليمن خلال ٢٠٠١- ٢٠٠٤م -

4- دينيس هادريك - رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

5- جنرال- روبرت رومن - الملحق العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقا

6- هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء -

7- سانتو بوليتزي - ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

8- نيلز تالبوت - الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

9- مايك وبلش - خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

10- كال كيجو - خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

11- راى زهاروفش - خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية -

12- ستيفاني يكر - موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية -

13- هنيا سلوبر - موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية -

وفي 27 فبراير من العام 2021 - أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء التابعة للجماعة الحوثية الإرهابية حكما بالإعدام بحق عمار صالح نجل شقيق الرئيس السابق "صالح" بتهمة إفشاء الاسرار العسكريةوإعانة ما سمته "العدوان"..

وعمار صالح عمل وكيلا لجهاز الأمن القومي في فترة حكم عمه علي عبد الله صالح.

وقتلت ميليشات الحوثي الرئيس الراحل على عبدالله صالح، في 4 ديسمبر من العام 2017م بصنعاء، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدها كما تختطف حالياً عدد من ابنائه هم صلاح ومدين وعفاش طارق صالح، وعدد من أقاربه الآخرين، إضافة إلى تصفية عدد من القيادات الموالية له.