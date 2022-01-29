تقرير خبراء مجلس الأمن: سلطة الانتقالي تآكلت بشكل كبير وعيدروس يسعى لتحقيق طموحه السياسي التحالف العربي يعلن حصاد عملياته الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في مأرب مارتن غريفيث يعلن عن استجابة اممية عاجلة لاحتياجات النازحين في اليمن تركيا تحقق قفزه نوعية وصادمة لدول الجوار وتعلن توقيع أول عقد تصدير للطائرة القتالية"بيرقدار آقنجي" اليمن قد تشهد واحدة من أخطر حوادث الانسكاب النفطي بتاريخ البشرية والحكومة تعلق: تحذير يدق ناقوس الخطر وثائقي يكشف تفاصيل اجتماع سري بين اسامة بن لادن وقاسم سليماني واسماء أبرز قيادات القاعدة في إيران ودور حزب الله عاجل: التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين يتحدث عن دور غير مفهوم للامارات باليمن وطريقة تصنيع الطائرات الحوثية المفخخة استمرار الاجواء الباردة في عدة محافظات يمنية والأرصاد تنبه القاطنين في هذه المناطق تركيا تفاجئ العالم و تختبر قوارب مسيّرة قتالية لسلاح بحريتها ولأول مرة في تاريخها العسكري تقرير استخباراتي فرنسي: الإمارات تواصل بناء مطار عسكري في سقطرى
قال تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن ،أن رئيس مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، عيدروس الزبيدي يعتمد على استمرار وجود قوات تابعة للمجلس، لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل.
ومن المرجح-بحسب التقرير- أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".
واكد التقرير انه لا وجود فعلي للحكومة في عدن وأن سلطة المجلس الانتقالي تأكلت بشكل كبير.
وقال ان محققو مجلس الأمن الدولي، وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 للعاصمة المؤقتة عدن، تاكدوا انه لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأشار المحققون إلى أن اجتماعاتهم التي عقدت مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي.