تقرير خبراء مجلس الأمن: سلطة الانتقالي تآكلت بشكل كبير وعيدروس يسعى لتحقيق طموحه السياسي

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن ،أن رئيس مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، عيدروس الزبيدي يعتمد على استمرار وجود قوات تابعة للمجلس، لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل.

ومن المرجح-بحسب التقرير- أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".

واكد التقرير انه لا وجود فعلي للحكومة في عدن وأن سلطة المجلس الانتقالي تأكلت بشكل كبير.

وقال ان محققو مجلس الأمن الدولي، وخلال زيارتهم في اغسطس 2021 للعاصمة المؤقتة عدن، تاكدوا انه لم يكن هناك أي وجود عسكري أو أمني فعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأشار المحققون إلى أن اجتماعاتهم التي عقدت مع السلطة المحلية في عدن عقدت بحضور مسؤولين في المجلس الانتقالي.