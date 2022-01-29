التحالف العربي يعلن حصاد عملياته الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في مأرب

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، ان عملياته الجوية في مأرب (شرق اليمن) قتلت أكثر من 90 عنصرا حوثيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعلن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الماضية.

واضاف: الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية لجماعة الحوثي وقتلت أكثر من 90 عنصرا.