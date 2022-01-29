التحالف العربي يعلن حصاد عملياته الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في مأرب

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قال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، ان عملياته الجوية في مأرب (شرق اليمن) قتلت أكثر من 90 عنصرا حوثيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واعلن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الماضية.
واضاف: الاستهدافات في مأرب دمرت 13 آلية لجماعة الحوثي وقتلت أكثر من 90 عنصرا.