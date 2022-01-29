مارتن غريفيث يعلن عن استجابة اممية عاجلة لاحتياجات النازحين في اليمن

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، تخصيص 20 مليون دولار لإغاثة النازحين في اليمن، الذين تجاوز عددهم بفعل الصراع المستمر، 4 ملايين شخص.

وقال مارتن غريفيث وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية امس الجمعة، إنه تم تخصيص "20 مليون دولار استجابة عاجلة لاحتياجات النزوح الجديد في اليمن".

وأضاف، عبر حسابه على تويتر: "زادت الأعمال العدائية المتجددة الاحتياجات الإنسانية وشردت أكثر من 65 ألف شخص".

وسيسهم المبلغ المخصص، بحسب المسؤول الأممي، في مساعدة 270 ألف شخص، بما في ذلك النازحون حديثا ومضيفوهم، دون تفاصيل أخرى.

دعوة لإغاثة 16 ألف أسرة

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، دعت في وقت سابق، كافة المنظمات المحلية والدولية بسرعة تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية الطارئة لأكثر من 16 ألف أسرة تقيم في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وأوضحت في بيان لها بأن أبناء مديرية حريب والنازحين المقيمين فيها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية الطارئة وتوفير أبسط الخدمات الأساسية لهم، بعد أن حرمتهم مليشيات الحوثي الإرهابية منها ومنعت عنهم أبسط مقومات الحياة الأساسية على مدى الخمسة الأشهر الماضية.

وشدد البيان، على ضرورة قيام كافة المنظمات بواجبها الإنساني تجاه سكان مديرية حريب وتسيير القوافل الإنسانية والإغاثية الطارئة إليهم في أسرع وقت ممكن.. مبدياً استعداد الوحدة التنفيذية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات لتسهيل وصول مساعداتها الإنسانية إلى المديرية بأمان.

وأهابت الوحدة التنفيذية للنازحين بجميع المواطنين والنازحين في مديرية حريب إلى الالتزام بتعليمات الفرق الهندسية المختصة بنزع الألغام، والابتعاد عن الأماكن والمواقع والطرق المشتبه بوجود الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات ومخلفات الحرب فيها وعدم التواجد فيها أو السير عبرها حتى يتم التأكيد بخلوها من قبل الفرق المختصة.. مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي الإيرانية زرعت عشرات اﻵلاف من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات مختلفة الأنواع و الأشكال والأحجام في مديرية حريب و لم تترك أي منطقة وصلت إليها في المديرية خالية من وسائل وأسباب الموت التي تتهدد حياة المدنيين.