عاجل: التقرير الأخير لفريق الخبراء الدوليين يتحدث عن دور غير مفهوم للامارات باليمن وطريقة تصنيع الطائرات الحوثية المفخخة

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال تقرير فريق خبراء الامم المتحدة الاخير بشأن اليمن أن دور الإمارات في اليمن وتدخلها السياسي والمالي والعسكري يصعب فهمه.

واشار الى ان القوات المشتركة المدعومة إماراتيا في المخا والساحل تحصل الإيرادات بشكل غير قانوني.

واضاف: القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات تقوض السلطة المحلية.

وقال ايضا ان القوات المدعومة إماراتيا تعجز عن وقف تهريب الأسلحة والوقود لأماكن سيطرة الحوثيين.

واتهم تقرير الخبراء المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية بالقيام بإجراءات قوضت اتفاق الرياض.

ولفت الى ان الاقتتال الداخلي بين قوات المجلس الانتقالي أثار تساؤلات بشأن قدرته على السيطرة.

وبشأن الحوثيين قال تقرير الخبراء ان الحوثيين يواصلون حملتهم لإلزام السكان بأيديولوجيتهم وممارسة العنف والقمع.

وذكر ان الطائرات المسيرة التي يصنعها الحوثيون يتم تركيبها باستخدام مواد محلية وأخرى مستوردة.

تفاصيل اكثر حول ابرز ما ورد في تقرير الخبراء الدولين.. لاحقا