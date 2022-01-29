تركيا تفاجئ العالم و تختبر قوارب مسيّرة قتالية لسلاح بحريتها ولأول مرة في تاريخها العسكري

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نجحت تركيا مؤخرا باختبار قوارب عسكرية صغيرة متعددة المهام يمكن التحكم فيها وبأسلحتها عن بعد.

وحول الموضوع قال موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية "نجحت شركتا التركيتان مؤخرا باختبار قوارب عسكرية صغيرة مسيّرة من فئة ULAQ، هذه القوارب مجهزة برشاشات من عيار 12.7 ملم، ويمكن التحكم بها وبأسلحتها عن بعد".

وأشار الموقع إلى أن أسرة قوارب ULAQ التي تطورها تركيا تشمل عدة أنواع : قوارب (ISR&EW) المخصصة للاستطلاع والحرب الإلكترونية، وقوارب (MCMV) لمكافحة الألغام البحرية، وقوارب (ASW) المخصصة لعمليات مكافحة السفن والغواصات المعادية، وقوارب (FiFi) المخصصة لمكافحة الحرائق، وقوارب (AUSV) للعمليات القتالية البحرية، وقوارب (SIDA) الضاربة.

ويبلغ طول كل قارب ULAQ 11 مترا، وعرضه 2.7 م، ويمكنه نقل حمولة تصل إلى طنين، والحركة بسرعة 70 كلم/سا، وقطع مسافة 400 كلم في كل مهمة.

وبالإضافة إلى الرشاشات تخطط تركيا لتسليح هذا النوع من القوارب بصواريخ Sungur المضادة للاهداف الجوية التي يصل مداها إلى 6000 م تقريبا.