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تقرير استخباراتي فرنسي: الإمارات تواصل بناء مطار عسكري في سقطرى

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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قال تقرير لدورية ”انتليجينس اونلاين“، الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، إن الإمارات تواصل بناء مطار عسكري في “حديبو” مركز محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.

وأضافت النشرة الفرنسية نقلاً عن مصادر مطلعة أن “أبوظبي تواصل أعمال بناء مطار عسكري في “حديبو” عاصمة سقطرى إضافةً إلى عدد من القواعد الاستخبارية”.

كما كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات تركز جهودها لإعادة تأهيل ميناء “حولاف” بجزيرة سقطرى، الذي يديره عضو المجلس الانتقالي الجنوبي البارز، محمد سالم؛ حيث انتهت مؤسسة “خليفة بن زايد آل نهيان” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية، من بناء سياج بطول 9كلم حول الميناء.

ولم تعلق الإمارات على اتهامات مستمرة تواجهها في سقطرى ببناء قواعد عسكرية تابعة لها في الأرخبيل الاستراتيجي.

وأشارت النشرة إلى سيطرة الحوثيين على السفينة “روابي” التي تحمل علم الإمارات في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري. وأشار إلى أن الشركة المشغلة “ليوا للخدمات البحرية” يملكها “خلفان فرج المحيربي” وهو إماراتي. ووقعت خلال الأعوام السابقة عقداً من القوات البرية السعودية لنقل أدواتها ومعداتها.

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