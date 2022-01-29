سلطنة عمان ترفض تصنيف الحوثيين ”جماعة إرهابية“

تغير في لغة المجتمع الدولي بعد انتصارات شبوة ومأرب.. مصدر خليجي رفيع يحذر من ”مؤشرات لتكرار سيناريو الحديدة“ ويكشف عن تحضيرات لاجتماعات ”خليجية ـ يمنية“ (3820)