روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي لأراضيها لهذه الاسباب

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أعلن الاتحاد الأوروبي أن السلطات الروسية فرضت حظرا على دخول عدد من مسؤوليه والدول الأعضاء إلى أراضيها، وقال إنه يعتزم الرد على ذلك.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة.
وذكر البيان أن روسيا فرضت قيودًا على السفر بحق "عدد غير معروف" من مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأعرب عن أسف الاتحاد الأوروبي حيال القرار الروسي الذي "ليس له أساس قانوني"، وتابع: "سيكون هناك رد مناسب لهذا القرار".
وأشار البيان إلى أن روسيا تعمل من خلال هذا القرار على تأجيج أجواء التوتر في أوروبا بدلاً من المساهمة في خفضها