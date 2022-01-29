الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا لهذه الأسباب

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت إنه تم تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر: "إن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

هذا وأقدمت العصابات الإرهابية على استهداف مطار بغداد الدولي فجر السبت بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج