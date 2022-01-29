آخر الاخبار

روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي لأراضيها لهذه الاسباب بعد نشر الأرقام السنوية المرعبة للتضخم.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية إدارة بايدن تقرر منع مساعدات عسكرية بملايين الدولارات عن مصر الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا لهذه الأسباب بمشاركة 3 منتخبات عربية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا في أسوأ فضائح الفساد...قائد في البحرية الأمريكية يدلي باعترافات خطيرة يمتلك طائرة خاصة وقصورا وأسطولا من السيارات.. تعرف على أصغر ملياردير عاجل: ”ألوية العمالقة“ تحرر ”نجد الحجلا“ و”غرابة“ جنوبي مأرب ومصادر عسكرية تكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة ”بيان الانسحاب“ وتؤكد: ”العمالقة مستمرة بكامل عتادها“ شاهد فيديو .. أنهت معاناة اليمنيين.. تعرف على طريق عقبة هيجة العبد الذي أهّلته السعودية مأرب.. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني

بمشاركة 3 منتخبات عربية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا

السبت 29 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 249

 

تنطلق اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وتمكنت 8 منتخبات من أصل 24 منتخبا مشاركا في البطولة القارية من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينها 3 منتخبات عربية، وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

 جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

  • يوم السبت 29 يناير: غامبيا ضد الكاميرون (الساعة 19:00) بوركينا فاسو ضد تونس (الساعة 22:00)
  • - يوم الأحد 30 يناير: مصر ضد المغرب (الساعة 18:00) السنغال ضد غينيا الاستوائية (الساعة 22:00)
إقراء أيضاً
السعودية تقترب من مونديال قطر ودولة خليجية اخرى تفقد فرصة التأهل رسميا
اليوم.. مواجهات مثيرة في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية لمونديال 2022
بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المب
بسبب محمد صلاح.. مدافع ليفربول السابق ينتقد إدارة الريدز
نسور قرطاج يتأهلون على حساب منتخب نيجريا الى دور الثمانية بهدف المسيكيني " النمس
أسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ"الحمار".. والسبب صلاح
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس