عاجل: ”ألوية العمالقة“ تحرر ”نجد الحجلا“ و”غرابة“ جنوبي مأرب ومصادر عسكرية تكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة ”بيان الانسحاب“ وتؤكد: ”العمالقة مستمرة بكامل عتادها“

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قالت مصادر عسكرية، مساء الجمعة 28 يناير/كانون الثاني، ان ”ألوية العمالقة مستمرة في الانتشار ومواجهة الحوثيين بكامل قواتها وعتادها العسكري في مديريات "حريب" و"الجوبة" و"العبدية" جنوبي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ـ تعليقا على بيان نشره الموقع الرسمي لألوية العمالقة أعلن استكمال عمليات الأولوية في شبوة ومأرب ـ ان ”القوات التي أعادت تموضعها هي ألوية معظمها من الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي“.

وبينت أن الأولوية التي انسحبت هي من الوحدات الموالية للانتقالي ممثله باللواء 12 عمالقة، وهو بالكامل انتقالي، والوحدات والافراد الموالية للمجلس في اللواء 3 عمالقهة واللواء 5 عمالقة“، مشيرة الى ان تلك الألوية المنسحبة "سلمت مهامها لقوات دفاع شبوة التي وصلت اليومين الماضيين الى بيحان“.

وبخصوص قوات العمالقة المتواجدة في جبهات مأرب والبيضاء، اكدت المصادر انها "لا تزال كما هي بقوتها وعتادها ولا تزال عملياتها القتالية ضد مليشيا الحوثي مستمرة، وتمكنت اليوم الجمعة من تحرير نجد الحجلا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، بالاضافة لتحرير منطقة غرابة أعلى وادي النحر بمديرية ناطع شرق البيضاء، كما لا تزال تواصل تقدمها، وفي العبدية“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن بيان منسوب لقوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، استكمال عمليات الألوية العسكرية ضد جماعة "الحوثي" في محافظتي شبوة ومأرب.

وقال البيان: "استكملت ألوية العمالقة الجنوبية عملية (إعصار الجنوب) التي تكللت بتحرير مديريات بيحان (عسيلان وعين وبيحان) في محافظة شبوة، ومديرية حريب بمأرب من قبضة المليشيات الحوثية".

وأضاف البيان: "قامت ألوية العمالقة الجنوبية بإعادة تموضع لقواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من مليشيات الحوثي".

وذكر أنه "بعد النجاح الكبير الذي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية (إعصار الجنوب)، بدأت بنقل ألويتها ‏إلى عرينها بجاهزية عالية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أول تعليق امارتي على البيان، قال ‏مستشار ولي عهد ابو ظبي، عبدالخالق عبدالله: ”بعد ان حققت انتصارات مدهشة وأنجزت مهامها على اكمل وجه ولقنت الحوثي درسا لن ينساه ابد الدهر، تعلن ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة إماراتيًا، وقف عملياتها العسكرية وإعادة تموضعها والعودة لقواعدها".

وأضاف في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“: ”تحية لابطال الجنوب انتصارهم على مرتزقة ايران باليمن. من يضع يده بيد ‎يربح".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت "ألوية العمالقة" عملية "إعصار الجنوب"، وتمكنت خلالها من تحرير 3 مديريات في شبوة كان يسيطر عليها الحوثيون، إضافة إلى تحرير مديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة.

و"ألوية العمالقة" تشكيلات عسكرية يمنية أنشأتها الإمارات في الساحل الغربي للبلاد بين عامي 2016 و2018، ويبلغ عددها نحو 15 لواء.