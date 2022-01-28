شاهد فيديو .. أنهت معاناة اليمنيين.. تعرف على طريق عقبة هيجة العبد الذي أهّلته السعودية

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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يفتقر طريق عقبة هيجة العبد، الذي يعدّ شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى، لكل عناصر السلامة؛ حيث يعتبر هاجساً كبيراً لساكنيه، ولكن توجيه قيادة المملكة بتأهيله جاء بالفرج لليمنيين؛ حيث إن التوجيه جاء للحدّ من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه. ووقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم؛ ويبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه؛ لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الأمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرص عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع المهم في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق؛ جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الأسفلت وتردّيها.

ومما يجدر ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 204 مشروعات ومبادرات تنموية تنفذ في مختلف المحافظات اليمنية، خدمة للأشقاء اليمنيين في7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

المصدر: سبق.