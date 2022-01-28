مأرب.. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - مأرب

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سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الجمعة، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية شمال غرب مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية.. مؤكدًا سقوط جميع العناصر الحوثية بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش والمقاومة.

وأضاف أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة خفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية الإيرانية.