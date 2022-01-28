أخر مستجدات جبهات القتال المشتعلة بمأرب.. تقدم متواصل لقوات ”الشرعية“ ومقتل عشرات الحوثيين .. فيديو

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت أكثر من 70 عنصراً منها.

هذا وشهدت الجبهتان الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة والميليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش تصدى لهجوم متزامن على امتداد جبهتي الكسارة والمشجح غرب المحافظة. وحاولت الميليشيات التسلل بمجاميع عبر أحد الأودية قبل الفجر مع غطاء ناري كثيف، لكن قوات الجيش ردت على مواقع النيران ونصبت كميناً تمكنت من خلاله من قتل وجرح العناصر المتسللة، والتي بلغت أكثر من 20 عنصراً حوثياً.

في العكد الرملي شرق جبل البلق، حاول الحوثيون توسيع دائرة المعركة في الجبهة الجنوبية لفتح الخناق عن عناصرهم في اللجمة والسلسلة الجبلية القريبة منها.

وعبر قرون البور شنت الميليشيا صباح اليوم هجوماً عنيفاً تصدت له قوات الجيش الوطني والمقاومة واستطاعت أن تحرر أجزاء من جبل اللجمة.

كما أفاد مصدر عسكري بأن قصفاً لمقاتلات التحالف نجح في تدمير 4 أطقم وناقلة جند وذخيرة في الخط الرابط لمعسكر أم ريش الاستراتيجي في مديرية الجوبة في الوقت الذي تضغط فيه القوات الشرعية لاستعادة المعسكر.

وفي مديرية العبدية، تواصل قوات العمالقة التقدم نحو مركز المديرية بعد تأمين التقدم في ثلاث عزل بالمديرية والتعامل مع شبكات الألغام وفتح طرق بديلة للطرق التي فجرتها الميليشيا أثناء هروبها.

يأتي هذا بينما قُتل مدني وعاملان اثنان في نزع الألغام اليوم الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وقال "المرصد اليمني للألغام" إن عبوة ناسفة للحوثيين انفجرت أثناء محاولة تفكيكها من أمام منزل المواطن يحيى أحمد العقيلي الكائن في منطقة جراذا التابعة لمديرية حريب.

وأوضح المرصد أن الانفجار أسفر عن مقتل المواطن وعاملين اثنين ضمن فريق هندسي لنزع الألغام تابع لألوية العمالقة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا النوع من الأسلحة الحوثية المحظورة إلى 52 قتيلاً و55 جريحاً في غضون أقل من شهر، حسب المرصد اليمني للألغام.

وأمس الخميس قالت قوات العمالقة إن الفرق الهندسية التابعة لها فككت كميات كبيرة من العبوات الناسفة خلفتها ميليشيا الحوثي في مديرية حريب جنوبي مأرب.

وأوضحت في بيان أن العبوات الناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق واسعة من مديرية حريب.

وأضافت أن الفرق الهندسية نفذت عمليات مسح ميدانية وتطهير للمناطق والوديان والطرقات في حريب، وتمكنت من تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة.

كما أشارت إلى انتزاع الفرق الهندسية آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، زرعتها ميليشيا الحوثي بطريقة همجية ومموهة في مديريات محافظتي شبوة ومأرب.