ألوية العمالقة تعلن استكمال ”اعصار الجنوب“ وانتهاء عملياتها في شبوة ومأرب

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 2130

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، الجمعة 28 يناير/كانون ثاني، استكمال عملياتها العسكرية ضد جماعة "الحوثي" في محافظتي شبوة ومأرب جنوبي ووسط البلاد.

وقال بيان صادر عن القوات المدعومة من الإمارات: "استكملت ألوية العمالقة الجنوبية عملية (إعصار الجنوب) التي تكللت بتحرير مديريات بيحان (عسيلان وعين وبيحان) في محافظة شبوة، ومديرية حريب بمأرب من قبضة المليشيات الحوثية".

وأضاف البيان: "قامت ألوية العمالقة الجنوبية بإعادة تموضع لقواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من مليشيات الحوثي".

وذكر أنه "بعد النجاح الكبير الذي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية (إعصار الجنوب)، بدأت بنقل ألويتها ‏إلى عرينها بجاهزية عالية"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت مصادر إعلامية ان البيان صادر من وحدات توالي المجلس لانتقالي الجنوبي، فيما لم يتسنى لـ”مأرب برس“، التأكد من صحة ذلك، فيما لم يصدر حتى اللحظة تعليق من قيادة التحالف العربي، وقيادة وزارة الدفاع اليمنية.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت "ألوية العمالقة" عملية "إعصار الجنوب"، وتمكنت خلالها من تحرير 3 مديريات في شبوة كان يسيطر عليها الحوثيون، إضافة إلى تحرير مديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة.

و"ألوية العمالقة" تشكيلات عسكرية يمنية أنشأتها الإمارات في الساحل الغربي للبلاد بين عامي 2016 و2018، ويبلغ عددها نحو 15 لواء.

ويضم اللواء الواحد ألف فرد تقريبا وفق تقديرات مقربين من "ألوية العمالقة"، مع تفاوت في العدد من لواء إلى آخر.