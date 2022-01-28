الأحمر يهاتف محافظ محافظة مأرب العرادة ويشيد بانتصارات الجيش

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - مأرب

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أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بالملاحم والبطولات الخالدة التي سطرها أبطال الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، وما أحرزوا من انتصارات على مليشيا الإرهاب والانقلاب الحوثية الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمارب، بدعم ومساندة أخوية من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على المستجدات والأوضاع المختلفة في المحافظة. واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى الجهود المبذولة في تلبية احتياجات المواطنين والنازحين، مهنئاً قيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة بالانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش الوطني والعمالقة وأبناء القبائل الأحرار في جبهات جنوب المحافظة.

وأشار نائب الرئيس إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيا إيران بقصفها المدنيين والنازحين في مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتحويل بلادنا منصة لاستهداف الأشقاء في السعودية والإمارات، مؤكداً بأن هذه الجرائم المستمرة تستدعي موقفاً دولياً حازماً بالتعامل مع الجماعة كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات رادعة على قياداتها وداعميها في طهران.

من جانبه، تطرق محافظ المحافظة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالمحافظة، مشيراً إلى استبسال الأبطال وتلاحم قوات الجيش والعمالقة والقبائل والمقاومة الشعبية في معركة التحرير ودحر مليشيات إيران وإنهاء جرائمها بحق المدنيين في عموم محافظات الجمهورية.