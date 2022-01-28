ألوية العمالقة تعلن استكمال ”اعصار الجنوب“ وانتهاء عملياتها في شبوة ومأرب الأحمر يهاتف محافظ محافظة مأرب العرادة ويشيد بانتصارات الجيش ”واشنطن“ تعلن عن ”تعاون قادم“ مع الامارات لمواجهة هجمات ”الحوثي“ السعودية تقترب من مونديال قطر ودولة خليجية اخرى تفقد فرصة التأهل رسميا تصريحات ايرانية حول انهاء الحرب في اليمن ووقف التصعيد شاهد الفيديو: كيف واجه جنود في الجيش الوطني طائرة مفخخة حوثية في سماء مأرب التحالف : لم يتم استهداف سجن بصعده و سنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه
أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بالملاحم والبطولات الخالدة التي سطرها أبطال الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، وما أحرزوا من انتصارات على مليشيا الإرهاب والانقلاب الحوثية الإيرانية في الجبهات الجنوبية لمارب، بدعم ومساندة أخوية من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على المستجدات والأوضاع المختلفة في المحافظة. واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى الجهود المبذولة في تلبية احتياجات المواطنين والنازحين، مهنئاً قيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة بالانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش الوطني والعمالقة وأبناء القبائل الأحرار في جبهات جنوب المحافظة.
وأشار نائب الرئيس إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيا إيران بقصفها المدنيين والنازحين في مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتحويل بلادنا منصة لاستهداف الأشقاء في السعودية والإمارات، مؤكداً بأن هذه الجرائم المستمرة تستدعي موقفاً دولياً حازماً بالتعامل مع الجماعة كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات رادعة على قياداتها وداعميها في طهران.
من جانبه، تطرق محافظ المحافظة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالمحافظة، مشيراً إلى استبسال الأبطال وتلاحم قوات الجيش والعمالقة والقبائل والمقاومة الشعبية في معركة التحرير ودحر مليشيات إيران وإنهاء جرائمها بحق المدنيين في عموم محافظات الجمهورية.