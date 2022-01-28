”واشنطن“ تعلن عن ”تعاون قادم“ مع الامارات لمواجهة هجمات ”الحوثي“

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 28 يناير/كانون ثاني، أن واشنطن "ملتزمة" بالشراكة مع الإمارات والتعاون الأمني معها.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في إفادة صحفية مصورة إن واشنطن ملتزمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وهي شريك هام في المنطقة وللولايات المتحدة".

وأضاف برايس أن هناك "تعاون وثيق" مع أبو ظبي من الناحية الأمنية، لاسيما من أجل مواجهة هجمات الحوثيين القادمة من اليمن.

وتابع: "لدينا أهداف ومصالح مشتركة، ونقدم للإماراتيين المساعدة اللازمة لمواجهة تلك الهجمات وإنهائها تماما".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها بتجنب السفر إلى الإمارات خشية هجمات الحوثيين عبر الطائرات المسيرة.

ومساء الإثنين، جددت الولايات المتحدة التزامها بأمن السعودية والإمارات ضد هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية التي طالت مؤخرا منشآت حيوية ومدنية داخل الدولتين الخليجيتين.

وأشار برايس، آنذاك، إلى أن عملية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب "لا تزال قيد البحث".

ونفذ الحوثيون، الإثنين، هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف بالإمارات والسعودية، غداة مطالبة اجتماع لجامعة الدول العربية كافة الدول بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وفي ظل مساع أمريكية وأممية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سلمي لأزمة اليمن.