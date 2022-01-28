”واشنطن“ تعلن عن ”تعاون قادم“ مع الامارات لمواجهة هجمات ”الحوثي“ السعودية تقترب من مونديال قطر ودولة خليجية اخرى تفقد فرصة التأهل رسميا تصريحات ايرانية حول انهاء الحرب في اليمن ووقف التصعيد شاهد الفيديو: كيف واجه جنود في الجيش الوطني طائرة مفخخة حوثية في سماء مأرب التحالف : لم يتم استهداف سجن بصعده و سنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 28 يناير/كانون ثاني، أن واشنطن "ملتزمة" بالشراكة مع الإمارات والتعاون الأمني معها.
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في إفادة صحفية مصورة إن واشنطن ملتزمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وهي شريك هام في المنطقة وللولايات المتحدة".
وأضاف برايس أن هناك "تعاون وثيق" مع أبو ظبي من الناحية الأمنية، لاسيما من أجل مواجهة هجمات الحوثيين القادمة من اليمن.
وتابع: "لدينا أهداف ومصالح مشتركة، ونقدم للإماراتيين المساعدة اللازمة لمواجهة تلك الهجمات وإنهائها تماما".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها بتجنب السفر إلى الإمارات خشية هجمات الحوثيين عبر الطائرات المسيرة.
ومساء الإثنين، جددت الولايات المتحدة التزامها بأمن السعودية والإمارات ضد هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية التي طالت مؤخرا منشآت حيوية ومدنية داخل الدولتين الخليجيتين.
وأشار برايس، آنذاك، إلى أن عملية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب "لا تزال قيد البحث".
ونفذ الحوثيون، الإثنين، هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف بالإمارات والسعودية، غداة مطالبة اجتماع لجامعة الدول العربية كافة الدول بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وفي ظل مساع أمريكية وأممية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سلمي لأزمة اليمن.