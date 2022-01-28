السعودية تقترب من مونديال قطر ودولة خليجية اخرى تفقد فرصة التأهل رسميا

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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واصل المنتخب السعودي مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على ضيفه المنتخب العماني بهدف نظيف يوم الخميس ليقترب من التأهل للمونديال، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة السابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونجح المنتخب السعودي في توسيع الفارق بينه وبين ملاحقيه اليابان وأستراليا اللذان فازا في وقت سابق يوم الخميس من الفوز على منتخبي الصين وفيتنام.

وواجه المنتخب السعودي صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى المنتخب العماني خاصة في الشوط الأول والذي نجح من خلاله الضيوف في إنهاءه بالتعادل السلبي.

وسنحت فرصة للمنتخب السعودي لمدافعه سلطان الغنّام الذي تلقى عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فايز الرشيدي الذي تصدى لها.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وكاد مدافعه علي آل بليهي أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فايز الرشيدي الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل صاحب الأرض سيطرته ونجح مهاجمه فراس البريكان بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 48 بعد متابعته لتسديدة زميله سلطان الغنّام العائدة من الحارس فايز الرشيدي ليكمل الكرة في الشباك.

وحاول المنتخب العماني العودة للمباراة بعدما كثّف هجومه خاصة في العشرين دقيقة الأخيرة إلا أنه لم ينجح في الوصول للمرمى السعودي لتنتهي المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 19 نقطة ليتصدر الترتيب وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني، و5 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث، وبقي المنتخب العماني على رصيده السابق 7 نقاط ليحتل المركز الرابع ويفقد فرصة التأهل رسمياً.