تصريحات ايرانية حول انهاء الحرب في اليمن ووقف التصعيد

الجمعة 28 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت الخارجية الإيرانية، امس الخميس، ان وزيري خارجية قطر وإيران بحثا قضايا ثنائية وإقليمية من بينها أفغانستان واليمن.

الخارجية الإيرانية ذكرت أن عبد اللهيان أكد لنظيره القطري أن التصعيد في اليمن يوسع الحرب ويدمر مسار السلام.

واضافت: عبد اللهيان أكد لنظيره القطري ضرورة التعاون لإحلال السلام في اليمن وأفغانستان.

واليوم قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدعم الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن.

وزير الخارجية الإيراني دعا الأمم المتحدة للقيام بدور أكبر لإيقاف الحرب في اليمن وإطلاق الحوار السياسي.

وتأتي التصريحات الايرانية حول انهاء الحرب في اليمن مع اشتداد المعارك وقصف الطيران على مواقع واهداف حوثية، وسط خسائر كبيرة تتكبدها المليشيات في الجبهات.