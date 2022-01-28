السعودية تقترب من مونديال قطر ودولة خليجية اخرى تفقد فرصة التأهل رسميا تصريحات ايرانية حول انهاء الحرب في اليمن ووقف التصعيد شاهد الفيديو: كيف واجه جنود في الجيش الوطني طائرة مفخخة حوثية في سماء مأرب التحالف : لم يتم استهداف سجن بصعده و سنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا
قالت الخارجية الإيرانية، امس الخميس، ان وزيري خارجية قطر وإيران بحثا قضايا ثنائية وإقليمية من بينها أفغانستان واليمن.
الخارجية الإيرانية ذكرت أن عبد اللهيان أكد لنظيره القطري أن التصعيد في اليمن يوسع الحرب ويدمر مسار السلام.
واضافت: عبد اللهيان أكد لنظيره القطري ضرورة التعاون لإحلال السلام في اليمن وأفغانستان.
واليوم قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدعم الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن.
وزير الخارجية الإيراني دعا الأمم المتحدة للقيام بدور أكبر لإيقاف الحرب في اليمن وإطلاق الحوار السياسي.
وتأتي التصريحات الايرانية حول انهاء الحرب في اليمن مع اشتداد المعارك وقصف الطيران على مواقع واهداف حوثية، وسط خسائر كبيرة تتكبدها المليشيات في الجبهات.