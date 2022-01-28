شاهد الفيديو: كيف واجه جنود في الجيش الوطني طائرة مفخخة حوثية في سماء مأرب التحالف : لم يتم استهداف سجن بصعده و سنقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا مجلس الوزراء يعلن تسخير كل الإمكانيات للانتصار في معارك شبوة ومأرب و”معين عبدالملك“ يشدد على ”التلاحم ورص الصفوف“ مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث