مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا مجلس الوزراء يعلن تسخير كل الإمكانيات للانتصار في معارك شبوة ومأرب و”معين عبدالملك“ يشدد على ”التلاحم ورص الصفوف“ مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث هزائم ايران توازي مساحة احلامها التوسعية من العراق ومروراَ باليمن وصولاَ الى لبنان ماذا تعرف عن حركة الأقيال باليمن وما أهدافها وما مناسبة تخصيص يوم للوعل اليمني ودلالات ذلك؟
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الصحافي اليمني توفيق المنصوري المختطف في سجونها منذ عام 2015.
وقالت "مراسلون بلا حدود"، في تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"، إن الصحافي المنصوري "يعاني من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم في القلب والسكري وفشل كلوي".
وفي وقت سابق، كانت "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين – صدى" قد قالت إنها تلقت بلاغاً من أسرة الصحافي توفيق المنصوري يفيد "بتدهور حالته الصحية بشكل غير مسبوق في سجن معسكر الأمن المركزي التابع لجماعة الحوثي بصنعاء".
وأكدت المنظمة في بيان "استمرار الممارسات العنيفة بحق الصحافي المنصوري والمتزامنة مع منع استفادته من الخدمات الطبية والدواء"، معتبرةً ذلك "قتلاً مقصوداً".
وأشارت "صدى" إلى أن أسرة الصحافي المختطف "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة ومحاسبة كافة المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة".
ودانت منظمة "صدى" بشدة "استمرار جماعة الحوثي في احتجاز حرية الصحافي المنصوري وصحافيين آخرين منذ ست سنوات ونصف"، كما جددت مطالبتها بـ"الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط".
وحمّلت ميليشيا الحوثي "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحافي المنصوري وكافة الصحافيين المختطفين لديها".
وكانت المحكمة الجزائية المختصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أصدرت في أبريل 2020 حكماً بإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حُميد، وذلك بعد إخفاء قسري مستمر منذ اختطافهم في يونيو 2015 من وسط صنعاء وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، تسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنه.