مراسلون بلا حدود تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفي المنصوري فضيحة حوثية من نوع خاص ضحيتها الأطفال المتسولين بعد تدهور حالته الصحية وزير الإعلام يحمل الحوثي المسئولية سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا مجلس الوزراء يعلن تسخير كل الإمكانيات للانتصار في معارك شبوة ومأرب و”معين عبدالملك“ يشدد على ”التلاحم ورص الصفوف“ مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث هزائم ايران توازي مساحة احلامها التوسعية من العراق ومروراَ باليمن وصولاَ الى لبنان ماذا تعرف عن حركة الأقيال باليمن وما أهدافها وما مناسبة تخصيص يوم للوعل اليمني ودلالات ذلك؟
حمل معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه "عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد".
وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان الصحفيين الأربعة المخفيين قسريا منذ سبعة أعوام في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، تعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصدرت بحقهم أوامر بالإعدام، ورفضت كل الجهود لمبادلتهم أو اطلاقهم.
وأشار الارياني إلى أن المعلومات تؤكد تدهور الوضع الصحي للصحفي توفيق المنصوري الذي يعاني من أمراض القلب وقصور وظائف الكلى والبروستات والسكري والروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي، جراء المعاملة اللاإنسانية القاسية، وحرمانه من الطعام الملائم، والمياه النقية، والدواء والخدمات الطبية المتخصصة، والتعرض لاشعة الشمس.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين بإدانة ما يتعرض له الصحفيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات، وممارسة ضغوط حقيقية على قياداتها للإفراج الفوري عن الصحفي توفيق المنصوري ورفاقة، دون قيد او شرط.
من جانبها، ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بإنقاذ حياة الصحافي توفيق المنصوري. ودانت الإهمال الصحي الذي يتعرض له في سجن الأمن المركزي بصنعاء من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
وأوضح أنه تم نقل المنصوري إلى هذا السجن مؤخراً لتمنع عليه الزيارة، كما تم حرمانه من أي رعاية صحية ولم يتم السماح لأسرته بإدخال الأدوية التي يحتاجها بشكل طارئ.
وتعرض الصحافي توفيق المنصوري أثناء فترة اختطافه لإخفاء قسري مرات عديدة وبفترات زمنية مختلفة في عدد من أماكن الاحتجاز بصنعاء عانى فيها من أساليب وحشية في التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة والتغذية وانعدام الرعاية الصحية، مما تسبب بإصابته بعدة أمراض كان آخرها ظهور أعراض الفشل الكلوي عليه، وفق بيان رابطة أمهات المختطفين.
وحملت الرابطة ميليشيات الحوثي مسؤولية حياة وحرية الصحافي توفيق المنصوري وزملائه.