مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـسكاي نيوز عربية، أن سلاح الجوّ الاميركي التابع للقيادة الوسطى الأميركية بدأ تسيير طلعات جوية لرصد تحركات ميليشيا الحوثي وخططها الهادفة لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الهدف الأساسي من هذه العمليات الجوية الأميركية، هو استباق أي تهديد حوثي وإفشاله وتحييده.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، قد قال، الاثنين، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم التوصيات والمراجعات اللازمة في غضون الأسابيع المقبلة، لتقييم السياسة العسكرية الأميركية تجاه أزمة اليمن.

جاء ذلك بعد الهجمات التيث شنتها الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، على السعودية والإمارات، بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، والتي أدانتها العديد من الدول والكيانات الدولية.