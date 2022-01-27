مسؤول في البنتاغون : سلاحنا الجوي يسير طلعات لرصد تحركات ميليشيا الحوثي شاهد فيديو عتاد الحوثي غنيمة لقوات العمالقة.. والجيش الوطني يتقدم في الجوبة إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا مجلس الوزراء يعلن تسخير كل الإمكانيات للانتصار في معارك شبوة ومأرب و”معين عبدالملك“ يشدد على ”التلاحم ورص الصفوف“ مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث هزائم ايران توازي مساحة احلامها التوسعية من العراق ومروراَ باليمن وصولاَ الى لبنان ماذا تعرف عن حركة الأقيال باليمن وما أهدافها وما مناسبة تخصيص يوم للوعل اليمني ودلالات ذلك؟ عاجل: صدور أمر ملكي باعتماد يوم اجازة رسمية جديد في السعودية 9 كيلو فقط الى مركز العبدية بمأرب.. سقوط مناطق جديدة ومهمة من يد المليشيات الحوثية في مديرية العبدية ومواقعها في الجوبة تحت ضربات المدفعية والطيران سلطنة عُمان تثير غضب الحوثيين وايران بموقف قوي وواضح وتصدر مع دول الرباعية بيانا مشتركا.. تفاصيل
احرز الجيش الوطني والمقاومة في جبهات مأرب الجنوبية في منطقة العمود.
وأظهر مقطع فيديو تلك التقدمات.
وكشفت مصادر ميدانية عن تقدم جديد أحرزته قوات الجيش والعمالقة اليوم في مديرية العبدية جنوب مأرب.
وقالت المصادر إن الجيش وألوية العمالقة سيطرت على منطقة الحمران وعزلة الـصوفي بمديرية العبدية بعد تأمين منطقة الجفرة، وهي تواصل التقدم نحو مركز المديرية وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات. وتبعد المواجهات عن مركز مديرية العبدية 9 كيلومترات،وفق المصادر.
المعارك في الجوبة
وفي مديرية الجوبة جنوب مأرب ، تشن قوات الجيش والمقاومة هجوماً على معسكر أم ريش الاستراتيجي من جهة وعقبة ملعاء من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى الخط الرابط بين الجوبة وحريب.
فيما أكدت مصادر طبية في محافظة مأرب، ارتفاع عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على حي المطار بمدينة مأرب مساء أمس الأربعاء إلى 39 شهيداً وجريحاً من المدنيين بينهم 5 أطفال وامرأة .
واوضحت المصادر الطبية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن من بين شهداء المجزرة المروعة امرأة (إصلاح أحمد محمد علي الجهراني (26 عاما) ومن بين الجرحى 5 أطفال هم : متحدي أمين القطوي ( 5 أعوام) و عبدالرحمن محمد مجاهد البحري (6 أعوام) ولميس أحمد سلطان (15عاما) والعزي محمد علي القطوي (16عاما) وحاتم مقبل عامر (16عاما).