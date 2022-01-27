إرتفاع ضحايا جريمة الحوثي بـ«مأرب» إلى 39 شهيداً وجريحا

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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إرتفع عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين بمدينة مأرب إلى 39 شهيداً وجريحا.

وقالت وكالة سبأ الحكومية إن عدد الضحايا القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف حي المطار بمدينة مأرب مساء أمس الأربعاء، إرتفع إلى 39 قتيلا وجريحاً من المدنيين بينهم 5 أطفال وامرأة.

وبحسب الوكالة فإن من بين شهداء الجريمة البشعة إمرأة تدعى "إصلاح أحمد محمد علي الجهراني" 26 عاما، ومن بين الجرحى خمسة أطفال وهم: متحدي أمين القطوي خمس سنوات، وعبدالرحمن محمد مجاهد البحري 6 سنوات، ولميس أحمد سلطان 15عاما، والعزي محمد علي القطوي 16عاما وحاتم مقبل عامر 16عاما.

وطالبت الحكومة الشرعية وزارة الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية، بتصنيف الجماعة حركة إرهابية، مشيرة إلى أن استمرار جماعة الموت والإرهاب باستهداف المدنيين بالأسلحة المحرمة دوليا منذ قرابة 7 أعوام متتالية، يؤكد حقيقة استخدام الإرهاب كوسيلة ثابتة في الحرب الاجتثاثية التي تخوضها تجاه مختلف أطياف الشعب.