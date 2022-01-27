9 كيلو فقط الى مركز العبدية بمأرب.. سقوط مناطق جديدة ومهمة من يد المليشيات الحوثية في مديرية العبدية ومواقعها في الجوبة تحت ضربات المدفعية والطيران

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اشتدت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة والوية العمالقة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة اخرى ، اليوم الخميس، في أكثر من محور جنوب محافظة مأرب.
وكشفت مصادر ميدانية عن تقدم جديد أحرزته قوات الجيش والعمالقة اليوم في مديرية العبدية جنوب مأرب.
وقالت المصادر إن الجيش وألوية العمالقة سيطرت على منطقة الحمران وعزلة الـصوفي بمديرية العبدية بعد تأمين منطقة الجفرة، وهي تواصل التقدم نحو مركز المديرية وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات.
وتبعد المواجهات عن مركز مديرية العبدية 9 كيلومترات،وفق المصادر.
المعارك في الجوبة
وفي مديرية الجوبة جنوب مأرب ، تشن قوات الجيش والمقاومة هجوماً على معسكر أم ريش الاستراتيجي من جهة وعقبة ملعاء من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى الخط الرابط بين الجوبة وحريب.
وقالت مصادر عسكرية -بحسب "العربية" و"الحدث"- إن قصفاً مدفعياً لقوات الجيش خلال الساعات الماضية أدى لمقتل وجرح 18 حوثياً أثناء استهداف عربة وطقمين عسكريين أسفل عقبة ملعاء من الجهة الشمالية.
بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تعزيزات الميليشيا في الجوبة والعبدية، ودمرت عددا من الأطقم العسكرية، كما دمرت تحصينات الميليشيا في عقبة ملعاء.