هجوم عنيف على مواقع الحوثيين غرب تعز وضحايا جدد من المدنيين في قصف هستيري شنته المليشيات

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شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوما عنيفا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، في وقت استهدف الحوثيون، المدنيين بقصف اسفر عن استشهاد امراة واصابة اخرى بجبل حبشي.
وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن المواجهات تركزت في منطقة الاحطوب وسط تقدم ملحوظ للجيش وتراجع للمليشيات فيما لازالت المعركة مستمرة حتى اللحظة.
وكانت قوات الجيش الوطني قد اعلنت قبل يومين تحرير مناطق استراتيجية جديدة بعد هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهات الغربية للمحافظة.
وبشأن القصف الحوثي في جبل حبشي قالت المصادر ان الميليشيات قصفت قرى عزلة بلاد الوافي شمالي جبل حبشي بصورة هستيرية تزامنا مع اشتداد المعارك مع قوات محور تعز التابع للحكومة في منطقة العينين.
واسفر القصف عن سقوط قذيفة حوثية على منزل "عبدالسلام أحمد غالب" عن مقتل زوجته وإصابة شقيقته وتضرر المنزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل امرأة حرقا وإصابة ابنها وزوجها بقذائف حوثية طالت منزل سكني شرقي مدينة تعز.