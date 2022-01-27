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تفاصيل محادثات «نووي إيران» تقترب من «مأزق خطير

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس، من اقتراب المحادثات الجارية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، من «مأزق خطير».

وأضافت أمام البرلمان أن على إيران الاختيار بين إبرام اتفاق أو انهيار الاتفاق النووي وعندها «ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية في فيينا لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات «لم تصل بعد إلى طريق مسدود» رغم اعترافها بأنها «تسير ببطء كبير».

وتابعت المصادر أن مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران «معقّدة للغاية» وأنها «ستبقى مفتوحة حتى النهاية»، رغم أنه «تم تحقيق بعض التقدم» في هذه الجزئية.

كذلك، كشف دبلوماسي غربي أن الإخفاق المحتمل سيدفع الغرب إلى إعادة ملف إيران لمجلس الأمن

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