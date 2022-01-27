تفاصيل محادثات «نووي إيران» تقترب من «مأزق خطير حشد دولي لعزل الحوثيين ودعم عمليات الجيش الوطني وثائق جديدة تفضح حكم الإمامة وعلاقتهم باسرائيل مؤسسة وطن تنفذ مشروع توزيع المواد الغذائية النازحين من جنوب مأرب في مأرب تنطلق دورة توعوية بمخاطر إطلاق النار الحي في الأعراس والمناسبات النفط فوق 90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014 الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية أردوغان يكشف مرحلة جديدة تنتظر أنقرة بعد زيارتة للإمارات ولا يوجد مستحقات غاز متأخرة لطهران الخناق يشتد على المليشيات.. والتصنيف يقترب بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس، من اقتراب المحادثات الجارية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، من «مأزق خطير».
وأضافت أمام البرلمان أن على إيران الاختيار بين إبرام اتفاق أو انهيار الاتفاق النووي وعندها «ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة».
بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية في فيينا لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات «لم تصل بعد إلى طريق مسدود» رغم اعترافها بأنها «تسير ببطء كبير».
وتابعت المصادر أن مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران «معقّدة للغاية» وأنها «ستبقى مفتوحة حتى النهاية»، رغم أنه «تم تحقيق بعض التقدم» في هذه الجزئية.
كذلك، كشف دبلوماسي غربي أن الإخفاق المحتمل سيدفع الغرب إلى إعادة ملف إيران لمجلس الأمن