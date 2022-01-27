مؤسسة وطن تنفذ مشروع توزيع المواد الغذائية النازحين من جنوب مأرب

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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نفذت مؤسسة وطن التنموية امس الأربعاء مشروع توزيع المواد الغذائية للأسر النازحة من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقدمت المؤسسة للأسر النازحة الدقيق، والسكر ، والأرز ، وزيت الطبخ ، وقال مدير إدارة المشاريع في المؤسسة منير صبر إن توزيع المواد الغذائية واحد من المشاريع التي تقدمها المؤسسة للأسر النازحة بمحافظة مارب.

وفي تصريح صحفي أوضح صبرأن مشروع توزيع المواد الغذائية سيستمر طوال العام، مشيرا الى ان المواد الغذائية تجسد اهتمام المؤسسة بهذه الفئات، وأن هذا المشروع قد سبقه العديد من المشاريع الإيوائية.

وبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فقد نزحت أكثر من 15 الف اسرة من مديريات مارب الجنوبية نتيجة التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية.