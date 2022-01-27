تفاصيل محادثات «نووي إيران» تقترب من «مأزق خطير حشد دولي لعزل الحوثيين ودعم عمليات الجيش الوطني وثائق جديدة تفضح حكم الإمامة وعلاقتهم باسرائيل مؤسسة وطن تنفذ مشروع توزيع المواد الغذائية النازحين من جنوب مأرب في مأرب تنطلق دورة توعوية بمخاطر إطلاق النار الحي في الأعراس والمناسبات النفط فوق 90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014 الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية أردوغان يكشف مرحلة جديدة تنتظر أنقرة بعد زيارتة للإمارات ولا يوجد مستحقات غاز متأخرة لطهران الخناق يشتد على المليشيات.. والتصنيف يقترب بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
نفذت مؤسسة وطن التنموية امس الأربعاء مشروع توزيع المواد الغذائية للأسر النازحة من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وقدمت المؤسسة للأسر النازحة الدقيق، والسكر ، والأرز ، وزيت الطبخ ، وقال مدير إدارة المشاريع في المؤسسة منير صبر إن توزيع المواد الغذائية واحد من المشاريع التي تقدمها المؤسسة للأسر النازحة بمحافظة مارب.
وفي تصريح صحفي أوضح صبرأن مشروع توزيع المواد الغذائية سيستمر طوال العام، مشيرا الى ان المواد الغذائية تجسد اهتمام المؤسسة بهذه الفئات، وأن هذا المشروع قد سبقه العديد من المشاريع الإيوائية.
وبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فقد نزحت أكثر من 15 الف اسرة من مديريات مارب الجنوبية نتيجة التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية.