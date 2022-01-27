في مأرب تنطلق دورة توعوية بمخاطر إطلاق النار الحي في الأعراس والمناسبات النفط فوق 90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014 الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية أردوغان يكشف مرحلة جديدة تنتظر أنقرة بعد زيارتة للإمارات ولا يوجد مستحقات غاز متأخرة لطهران الخناق يشتد على المليشيات.. والتصنيف يقترب بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية يصل السعودية سلطات مأرب تطلق نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة 16 ألف أسرة في حريب رئيس الوزراء يطلع على الانتصارات في جبهات تعز رئيس الوزراء يثمن التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن
بدأت في مدينة مأرب، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرسم على الجدران وإدارة حملات المناصرة لتوعية المجتمع بمخاطر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، وذلك ضمن مشروع أمان لتعزيز الأمن المجتمعي.
وتهدف الدورة التي ينظمها ملتقى طلاب مأرب الثقافي التنموي بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب وبدعم من مؤسسة رنين اليمن، على مدى 6 أيام، إلى تأهيل مجموعة من الفنانين الموهوبين في مجال الرسم على الجدران للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر إطلاق النار الحي في المناسبات والأعراس والتعريف بنتائج وتبعات وآثار هذه الظاهرة السلبية وما يشكله الرصاص الراجع من تهديد مباشر على حياة وسلامة المواطنين.
وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عبدالحكيم القيسي، أهمية تفعيل كافة أساليب وطرق التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا اليوم وفي مقدمتها ظاهرة إطلاق النيران الحية في الأعراس والمناسبات والتي تسببت بإزهاق حياة الكثير من الأبرياء وترويع النساء والأطفال والآمنين في منازلهم وزعزعة أمن واستقرار وتماسك