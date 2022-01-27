في مأرب تنطلق دورة توعوية بمخاطر إطلاق النار الحي في الأعراس والمناسبات

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بدأت في مدينة مأرب، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرسم على الجدران وإدارة حملات المناصرة لتوعية المجتمع بمخاطر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، وذلك ضمن مشروع أمان لتعزيز الأمن المجتمعي.

وتهدف الدورة التي ينظمها ملتقى طلاب مأرب الثقافي التنموي بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب وبدعم من مؤسسة رنين اليمن، على مدى 6 أيام، إلى تأهيل مجموعة من الفنانين الموهوبين في مجال الرسم على الجدران للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر إطلاق النار الحي في المناسبات والأعراس والتعريف بنتائج وتبعات وآثار هذه الظاهرة السلبية وما يشكله الرصاص الراجع من تهديد مباشر على حياة وسلامة المواطنين.

وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عبدالحكيم القيسي، أهمية تفعيل كافة أساليب وطرق التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا اليوم وفي مقدمتها ظاهرة إطلاق النيران الحية في الأعراس والمناسبات والتي تسببت بإزهاق حياة الكثير من الأبرياء وترويع النساء والأطفال والآمنين في منازلهم وزعزعة أمن واستقرار وتماسك