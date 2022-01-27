النفط فوق 90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014

الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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اخترقت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، حاجز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات، بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب في سوق تشهد بالفعل شحاً في المعروض.

وقفزت عقود خام برنت 2.3 في المائة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش أمس، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولاراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وصعدت عقود الخام الأميركي 2.46 في المائة، إلى 87.72 دولار للبرميل.

في هذه الأثناء، قالت مصادر في «أوبك بلس» إن المجموعة ستلتزم على الأرجح الزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس (آذار) المقبل، عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل؛ إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.

وبينما قال مصدران من «أوبك بلس» إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولاراً للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت غالبية المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير (شباط)، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وذكر مصدر روسي لـ«رويترز» أن موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد