في مأرب تنطلق دورة توعوية بمخاطر إطلاق النار الحي في الأعراس والمناسبات النفط فوق 90 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014 الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية أردوغان يكشف مرحلة جديدة تنتظر أنقرة بعد زيارتة للإمارات ولا يوجد مستحقات غاز متأخرة لطهران الخناق يشتد على المليشيات.. والتصنيف يقترب بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية يصل السعودية سلطات مأرب تطلق نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة 16 ألف أسرة في حريب رئيس الوزراء يطلع على الانتصارات في جبهات تعز رئيس الوزراء يثمن التدخلات النوعية والمؤثرة للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن
اخترقت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، حاجز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات، بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب في سوق تشهد بالفعل شحاً في المعروض.
وقفزت عقود خام برنت 2.3 في المائة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش أمس، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولاراً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وصعدت عقود الخام الأميركي 2.46 في المائة، إلى 87.72 دولار للبرميل.
في هذه الأثناء، قالت مصادر في «أوبك بلس» إن المجموعة ستلتزم على الأرجح الزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس (آذار) المقبل، عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل؛ إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.
وبينما قال مصدران من «أوبك بلس» إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولاراً للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت غالبية المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير (شباط)، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وذكر مصدر روسي لـ«رويترز» أن موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد